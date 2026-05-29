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In data 29 maggio 2026, si è tenuto, presso il Palazzo del Governo di Reggio Emilia, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Reggio Emilia, Dr. Salvatore Angieri e alla presenza del Presidente della Provincia, dell’Assessore alla cura della citta’ del Comune di Reggio Emilia, dei vertici delle Forze di Polizia, dei Presidenti delle Unioni dei Comuni, nonché del Vicecomandante della Polizia locale di Reggio Emilia, del Comandante della Polizia provinciale di Reggio Emilia e dei Comandanti delle Polizie locali delle Unioni dei Comuni di Reggio Emilia.

Nel corso del Comitato, è stato sottoscritto l’Accordo operativo per l’impiego congiunto delle aliquote delle unità cinofile provinciali istituite in un unico nucleo denominato Nucleo Cinofilo Provinciale (N.C.P.) della Polizia locale provinciale di Reggio Emilia e delle Polizie locali dell’Unione dei Comuni montani dell’Appennino Reggiano e dei Comuni della Bassa Reggiana.

Il Prefetto ha espresso il proprio apprezzamento per la fattiva collaborazione tra Enti ed Istituzioni del territorio, volta ad innalzare gli standard di tutela anche grazie all’impiego, in supporto delle Forze di Polizia, di unità cinofile per agire concretamente e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, atteso che tale tema riguarda soprattutto i giovani, cui l’attenzione è rivolta.

Nell’occasione, il Prefetto ha anche sottolineato l’importanza del ruolo svolto dalla Polizia locale, ringraziando il personale che rappresenta un costante e attento occhio sulla città, come dimostrato anche di recente, a seguito del fermo del cittadino straniero nel centro della città.

Ha quindi ringraziato sentitamente il Presidente della Provincia e i Presidenti delle Unioni dei Comuni, per la sensibilità e la disponibilità dimostrata.