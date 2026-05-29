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“Un punto di riferimento per la città da sempre, da quando ha rilevato il negozio Alexandra in piazza Garibaldi, sei anni fa, anche motore e supporto delle iniziative in centro”.

Con queste parole il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini e l’Assessore al Commercio Federico Ferrari ricordano Giulietta Cerino scomparsa a 59 anni al termine di una lunga malattia.

“Ci stringiamo con affetto al marito Adriano, ai figli Leonardo e Alice, e a tutta la sua grande famiglia- aggiungono Sindaco e Assessore – Giulietta è stata un esempio di dedizione, capace di portare passione e sorriso nel nostro centro storico. A nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera città di Sassuolo, porgiamo le più sentite condoglianze a chi oggi piange la perdita di una donna, mamma e commerciante straordinaria”.

Le esequie si svolgeranno domani, sabato 30 maggio, a partire dalle 10 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Neumann.

“La scomparsa di Giulietta Cerino – dichiara la Presidente di Sassuololtre Federica Casoni – rappresenta una grave perdita per l’intera nostra comunità professionale. Ne ricordiamo con stima la dedizione, l’alto profilo umano e l’esemplare passione profusa nel valorizzare il commercio locale. A nome dell’Associazione e di tutti i colleghi di Sassuolo, formuliamo le più sentite e deferenti condoglianze al consorte Adriano Dal Pozzo, ai figli Leonardo e Alice, e a tutti i membri della famiglia”.