Lunedì 1° giugno e sabato 2 giugno gli uffici comunali di Fiorano Modenese saranno chiusi, così come la biblioteca e ludoteca al BLA.
Lunedì 1° giugno saranno garantiti i servizi essenziali per concessione loculi e denunce di morte. L’Ufficio servizi cimiteriali sarà reperibile telefonicamente al numero 329 3191683 o alla mail cimiteri@fiorano.it. Mentre per denunce di morte e relative autorizzazioni l’operatore dell’Ufficio di stato civile sarà reperibile in sede (ingresso via A. Ferri, 9) suonando il videocitofono o chiamando i numeri 0536 833223 334 3477589, sempre dalle ore 8.30 alle 12.30.