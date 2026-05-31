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Per tre giorni Vergato è diventato il punto di incontro di escursionisti, formatori e appassionati di cammini provenienti da diverse regioni italiane. Dal 22 al 24 maggio il Comune ha infatti ospitato la formazione nazionale per Aspiranti Soci Accompagnatori promossa da Trekking Italia e dedicata alla preparazione dei volontari che condurranno gruppi e attività escursionistiche nelle varie sedi dell’associazione.

L’iniziativa ha coinvolto venti aspiranti accompagnatori e nove tutor provenienti da tutta Italia, ospitati durante il soggiorno dall’Hotel ‘Da Noi’, a conferma del ruolo sempre più centrale che il territorio vergatese sta riscuotendo nel panorama del turismo lento e dell’escursionismo nazionale.

La scelta di Vergato come sede dell’edizione 2026 è anche dovuto al crescente interesse suscitato dal Cammino Tesori del Reno, il nuovo itinerario ad anello che attraversa la media valle del Reno e che, ad un anno dalla sua inaugurazione, sta già attirando l’attenzione di migliaia di camminatori, turisti, associazioni e operatori del settore.

Le attività formative si sono svolte tra la Sala Consiliare del Municipio e il territorio comunale. Durante le lezioni teoriche sono stati affrontati temi fondamentali per l’accompagnamento escursionistico, dalla sicurezza alla responsabilità, dall’orientamento alla cartografia, fino alla gestione dei gruppi e agli aspetti relazionali. La formazione si è poi conclusa domenica con una prova pratica lungo l’ultima tappa del Cammino Tesori del Reno, da Cereglio a Vergato, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere direttamente il territorio e le sue peculiarità naturalistiche e culturali.

Particolarmente apprezzata anche la presentazione dedicata al Cammino Tesori del Reno, realizzato grazie alla collaborazione tra Trekking Italia Emilia-Romagna e Teamleggero Sport & Natura. Molti dei partecipanti hanno manifestato interesse a inserire il percorso nei programmi delle rispettive sedi territoriali, contribuendo così alla sua promozione su scala nazionale.

L’esperienza si è conclusa con grande soddisfazione da parte di corsisti e tutor, che hanno sottolineato la qualità della proposta formativa e il valore ambientale, storico e paesaggistico del territorio attraversato. Tra le parole più ricorrenti emerse durante il corso figurano incontro, accoglienza, crescita, competenze, sicurezza e passione: elementi che rappresentano non solo lo spirito di Trekking Italia, ma anche le caratteristiche che hanno reso Vergato una cornice particolarmente apprezzata per questa importante iniziativa.

“L’Amministrazione comunale di Vergato – si legge sui social – desidera ringraziare Trekking Italia per aver scelto il nostro Comune quale sede della formazione nazionale, nonché tutti i tutor, gli organizzatori e i volontari coinvolti, e i promotori del Cammino Tesori del Reno per l’encomiabile lavoro svolto fino ad oggi. Un’esperienza che ha portato competenze, confronto, passione e nuove relazioni, confermando ancora una volta il valore del nostro territorio come punto di riferimento per il trekking, i cammini e il turismo sostenibile in Appennino”.