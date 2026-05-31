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Nel primo pomeriggio di oggi, alle ore 14:35, la stazione monte Cimone del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna è stata attivata per un intervento lungo il sentiero 00 di crinale, in vetta di Cima Tauffi, nel comune di Fanano. L’allarme è stato lanciato da un gruppo di amici per un improvviso malore che ha colpito uno di loro. Il gruppo stava svolgendo l’escursione con l’intenzione di raggiungere il Lago della Ninfa.

È stato attivato l’elisoccorso da Pavullo, mentre i tecnici del SAER si sono portati sul posto in supporto alle operazioni di soccorso. Una volta raggiunto il paziente, un uomo nato nel 1987 e residente a Budrio, nonostante le manovre di rianimazione , non c’è stato nulla da fare.

Ottenuta l’autorizzazione del magistrato, è stata disposta la rimozione della salma. Il recupero è stato effettuato dall’elicottero, che ha trasportato il corpo al campo sportivo di Fanano, dove è stato affidato alle onoranze funebri.