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Nuvolosità variabile, con associate precipitazioni localmente anche a carattere di rovescio temporalesco, più probabili sui rilievi e settore centro-orientale con tendenza ad esaurimento nel corso del pomeriggio.

Temperature minime comprese tra 19 e 22 gradi, massime in diminuzione comprese tra 24 e 31 gradi.

Venti inizialmente deboli dai settori sud-occidentali con tendenza a divenire deboli variabili.

Mare quasi calmo o poco mosso sotto costa molto mosso al largo