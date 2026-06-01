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L’imprenditoria femminile nella provincia di Reggio Emilia ha chiuso il primo trimestre 2026 con una flessione dello 0,6% rispetto al 31 dicembre scorso, restando sotto la media nazionale del -1,0%.

La variazione percentuale registrata corrisponde a un calo di 55 unità attive, portando il numero complessivo d’imprese guidate da donne a quota 8.899, con un’incidenza della componente femminile sul tessuto imprenditoriale reggiano che si attesta al 19,0%.

L’analisi per settori di attività, elaborata dall’Ufficio Studi e statistica della Camera di commercio dell’Emilia su base dati Infocamere, evidenzia la più alta presenza di aziende femminili nei servizi alle imprese, con 2.062 unità attive; seguono il commercio con 2.038 realtà imprenditoriali, i servizi alla persona con 1.473, l’agricoltura con 1.163, il manifatturiero con 972 unità, l’alloggio e ristorazione con 846 e, infine, le costruzioni con 314.

Per quanto riguarda la natura giuridica, la ditta individuale si conferma la forma più diffusa con 5.822 unità, rappresentando il 65,4% del totale, sebbene registri una diminuzione dello 0,8% nel confronto con il trimestre precedente. Sono, invece, sostanzialmente stabili le società di capitale a guida femminile, con un +0,1%, che le porta a quota 1.847 unità, mentre le società di persone flettono a 1.058 realtà con una diminuzione dell’1,0%.

In merito alle cariche femminili complessive registrate nelle imprese della provincia, si contano 35.363 posizioni, concentrate principalmente nei servizi alle

imprese (10.732 cariche e 30,3% d’incidenza), nel commercio (5.963 cariche e 16,9%) e nel manifatturiero (5.629 e 15,9%).

L’analisi delle “categorie speciali” rileva che le imprese femminili artigiane a Reggio Emilia sono 2.313 e pesano per il 26,0% sul totale del comparto. Le imprese a guida femminile e straniera ammontano a 1.509 unità (17,0%), mentre le realtà giovanili sono 777, con un’incidenza dell’8,7%.

Sotto il profilo della distribuzione territoriale, nel Comune capoluogo operano 3.056 imprese femminili attive, la cui incidenza sul sistema economico locale è del 17,2%. Tuttavia, guardando al rapporto tra le imprese femminili e il totale delle aziende attive nel territorio, è il Comune di Ventasso a esprimere il valore più alto, con il 25,8% d’imprese locali rappresentato dalle 121 aziende “in rosa”. Seguono Casina con il 23,5% (105 imprese femminili) e, con la stessa incidenza delle imprese femminili sul totale delle realtà imprenditoriali presenti (22,7%), Boretto (78 unità), Rio Saliceto (123 imprese “in rosa”) e Guastalla (260 unità).