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Nell‘ambito di un‘attività info-investigativa mirata alla prevenzione e repressione dei reati legati al traffico di stupefacenti, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelnovo ne’ Monti hanno deciso di intensificare i controlli nei confronti di un cittadino marocchino di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto potenzialmente coinvolto nella cessione di sostanze stupefacenti nella zona.

L’uomo è stato fermato all’uscita di un supermercato nella frazione di Felina e trovato in possesso di circa 10 grammi di cocaina e 1 grammo di hashish, entrambi già suddivisi in dosi pronte per la presunta vendita. La sostanza rinvenuta è stata immediatamente posta sotto sequestro.

In seguito all‘operazione, l’indagato è stato condotto in caserma e, dopo il completamento delle formalità di rito, denunciato alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Contemporaneamente, i militari hanno sequestrato il telefono cellulare dell’uomo per approfondire le indagini. Gli accertamenti preliminari proseguiranno per consentire ulteriori attività investigative volte a valutare l’eventuale esercizio dell’azione penale. L’intervento risale al 30 maggio, quando i Carabinieri dell’Aliquota Operativa hanno fermato l‘uomo all’esterno del supermercato in questione. Durante il controllo e la successiva perquisizione, sono emersi i riscontri che hanno portato alla denuncia. Restano in corso ulteriori approfondimenti per chiarire tutti gli aspetti della vicenda.