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Il Comune di Formigine ha concluso una serie di interventi di manutenzione straordinaria e di implementazione della rete di illuminazione pubblica volti a migliorare l’efficienza degli impianti e i livelli di servizio. I lavori complessivi hanno comportato un investimento economico pari a circa 40mila euro.

Una parte significativa degli interventi ha riguardato il potenziamento della pubblica illuminazione in corrispondenza della ciclabile Casinalbo – Formigine, nel tratto tombato del Cerca situato tra via della Resistenza e via S. Onofrio, attraverso l’installazione di 8 nuovi pali della luce. Sempre sulla ciclabile Formigine-Casinalbo e in via Don Minzoni si è provveduto al ripristino di due pali che erano stati danneggiati. L’attività di efficientamento ha interessato anche le aree verdi e i parcheggi cittadini. Presso il parco di via Picelli è stata potenziata l’illuminazione nel tratto compreso tra la via stessa e via Azzolini, posizionando 5 pali sul tombamento del Cerca e prolungando la linea elettrica per garantire la continuità con il parco prospiciente via Tassoni. Al parco Campani, sul lato di via Pirandello, sono stati sostituiti due pali non più recuperabili a causa della corrosione alla base. In piazza Brodolini si è invece intervenuti per incrementare la sicurezza della zona di sosta nel rispetto delle alberature esistenti, traslando un palo della luce e ruotando i punti luce presenti su un ulteriore palo al di fuori delle fronde degli alberi. Contestualmente alle opere di illuminazione, in piazza Brodolini è stato completato anche un intervento di ridefinizione della mobilità con la creazione di una nuova apertura pedonale che collega direttamente Piazza Brodolini con la pista ciclabile adiacente, modificando la precedente configurazione stradale che prima risultava chiusa.

Le attività sulla rete d’illuminazione proseguiranno nel corso del 2026 con un’attività di controllo che interesserà tutti i pali della luce della rete pubblica comunale, finalizzata a verificarne lo stato di conservazione, la stabilità e l’eventuale presenza di corrosione, programmando di conseguenza le necessarie manutenzioni.

Dichiara l’Assessore alla Manutenzione del territorio Andrea Corradini: “Le manutenzioni straordinarie e il controllo statico dei pali della luce rappresentano un’azione fondamentale per incrementare la sicurezza sia della circolazione automobilistica sia della città. Con queste opere, deliberate nel 2025, siamo intervenuti puntualmente in alcune zone in cui erano state segnalate carenze, fornendo risposte al territorio. Anche nel 2026, all’esito dei controlli programmati e in base alle risorse disponibili, è intenzione dell’amministrazione procedere con ulteriori interventi di manutenzione straordinaria, in particolare nuove installazione di punti luce, andando così a fornire una risposta anche ad altre zone segnalate come carenti dalla cittadinanza”.