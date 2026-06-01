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Le studentesse e gli studenti del gruppo teatrale del Liceo Formiggini, coordinati dai proff. Nicola Montereale e Adriano Nicolussi Golo e dalla regia di Massimo Marani, porteranno in scena uno spettacolo liberamente ispirato alle tragedie di Euripide, intitolato “Latrati – what’s Hecuba to Us“.

L’appuntamento è per venerdì 5 giugno, alle ore 20.45,presso il Teatro “Carani” di Sassuolo. L’ingresso è gratuito e libero, fino ad esaurimento posti.

“Theatron – afferma il coordinatore del gruppo teatrale – è uno storico progetto del Liceo A.F. Formiggini di Sassuolo, istituito nell’a.s. 2007-2008.

Nell’anno scolastico 2025-26 hanno aderito e partecipato attivamente ben 25 tra studentesse e studenti delle diverse classi e indirizzi del Liceo.

Tra gli obiettivi che il Progetto si è prefissato si ricordano i seguenti: promuovere – soprattutto dopo l’esperienza pandemica – la consapevolezza delle diverse modalità di essere, sentirsi e divenire creativi; favorire, con l’apporto di specifiche tematiche, un arricchimento emozionale, razionale e critico; sviluppare abilità specifiche nel contesto studiato e fuori del contesto studiato; produrre modelli e/o testi autonomi e far venir fuori i talenti dormienti presenti in ciascuno studente”.

Si ringraziano il Comune di Sassuolo per il patrocinio concesso, la Fondazione Teatro Carani e la Coop Alleanza 3.0.