

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



È stato ufficialmente pubblicato il bando pubblico per l’individuazione del soggetto gestore che si occuperà dell’organizzazione e della conduzione di un centro estivo dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni.

Il servizio, rivolto ai piccoli residenti a Sassuolo e frequentanti le scuole dell’infanzia del territorio, risponde a un bisogno particolarmente pressante per i genitori impegnati in attività lavorative durante i mesi estivi, offrendo una risposta concreta in una fascia d’età in cui non sempre è facile trovare accoglienza nei servizi privati disponibili.

Il centro estivo sarà ospitato presso i locali della scuola dell’infanzia “Walt Disney” e si svilupperà su due turni, per un totale di sette settimane: dal 6 luglio al 7 agosto e poi dal 24 agosto al 4 settembre .

“Anche con questa ulteriore misura – afferma l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Sassuolo Maria Savigni – cerchiamo di venire incontro alle famiglie e di offrire un aiuto concreto per la loro organizzazione famigliare, che durante l’estate diventa particolarmente complessa. Ma non solo: il tempo estivo diventa tempo di qualità per i bambini, se vissuto con i compagni, all’aria aperta, giocando in un ambiente sano e controllato, ricco di stimoli e di possibilità di svago”

La struttura potrà accogliere un massimo di 40 bambini. Il gestore selezionato si impegnerà a garantire l’accoglienza di tutte le domande, fino ad esaurimento dei posti disponibili, applicando criteri di accesso trasparenti e privi di ogni discriminazione.

Per agevolare l’attivazione del servizio e abbattere l’impatto economico sulle famiglie, l’Amministrazione Comunale metterà a disposizione gratuitamente i locali della scuola e garantirà l’utilizzo della mensa scolastica per la fornitura dei pasti.

Il comune erogherà direttamente al gestore un contributo economico settimanale per ciascun frequentante, volto a calmierare le rette di iscrizione:

€ 50,00 a bambino/settimana per la frequenza a tempo pieno;

€ 30,00 a bambino/settimana per la frequenza a tempo parziale (part-time).

Si ricorda, infine, che le famiglie residenti potranno beneficiare ulteriormente dei contributi regionali per la frequenza dei centri estivi, erogati tramite i Comuni nell’ambito delle misure di sostegno regionali.

Le iscrizioni per le famiglie interessate saranno aperte non appena verrà formalmente individuato il soggetto gestore all’esito delle procedure di gara. Tutte le informazioni relative alle modalità e ai termini di presentazione delle domande verranno tempestivamente comunicate sui canali istituzionali del Comune di Sassuolo.