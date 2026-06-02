Baldini “Gruppo stupendo, giovani pronti per il grande calcio”

LUSSEMBURGO (ITALPRESS) – “L’emozione c’è stata in quel mese in

cui mi hanno comunicato quale sarebbe stato il mio nuovo ruolo.

Una volta che ho messo piede a Coverciano ho detto ‘Dobbiamo

giocare, dobbiamo cercare di fare bene e bastà”. Lo ha dichiarato il ct della nazionale italiana Silvio Baldini, alla vigilia dell’amichevole di domani sera contro il Lussemburgo. “C’è tanto su cui lavorare, ci sono giocatori bravissimi in questo gruppo che giocano già in serie A, sono pronti per arrivare nel grande calcio come successo a Pisilli e Palestra. Le emozioni? Danno il senso ala tua vita, anche per essere una persona migliore se non vivi d’emozione che persona sei?”, ha aggiunto il ct ad interim. “I ragazzi si sono allenati benissimo,

sono un gruppo stupendo, è un anno che sono qui con loro, siamo

rimasti sorpresi dall’atteggiamento di Donnarumma e di Pio

Esposito che si sono messi a disposizione, hanno ringraziato il

gruppo di essere stati accettati con entusiasmo. Vedere questi

ragazzi cosi umili e attaccati alla Nazionale fa piacere, si sono

sentiti allo stesso livello”.

“Sono stati giorni belli a Coverciano per preparare queste due partite, c’è un senso di grande responsabilità, sappiamo che sarà un’Italia giovane ma molto valida, non vediamo l’ora di giocare domani” le parole del centrocampista del Sassuolo Luca Lipani, alla sua prima esperienza con la nazionale maggiore. “Allenarsi con Donnarumma? Fa effetto perchè è un motivo di orgoglio averlo accanto, cerchi di prendere tutti quei piccoli dettagli per avvicinarti a lui che è un grande campione. Tutti i ragazzi sono fantastici, hanno un’abnegazione al lavoro favolosa, speriamo che il più possibile possa dare una mano alla nostra nazione”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).