Impresa Arnaldi, piega Tiafoe e sfida Berrettini ai quarti del Roland Garros

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Sarà Matteo Arnaldi, in un derby tutto azzurro, a sfidare Matteo Berrettini nei quarti di finale del Roland Garros, secondo Slam stagionale alla seconda settimana sulla terra battuta parigina. Il 25enne tennista sanremese, numero 104 della classifica Atp, ha superato negli ottavi in cinque set lo statunitense Frances Tiafoe, 22esimo del ranking mondiale e testa di serie numero 19, con il punteggio di 7-6(5) 6-7(5) 3-6 7-6(3) 6-4, maturato in cinque ore e trenta minuti di gioco. Per la prima volta in carriera il ligure approda dunque nei quarti in un torneo dello Slam.

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