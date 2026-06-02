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Nuvolosità variabile al mattino, localmente più compatta sul settore centro-orientale e associata a brevi rovesci, anche a carattere temporalesco; nel pomeriggio cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso ma non si esclude la possibilità di occasionali piovaschi associati a temporanei e locali addensamenti; cielo sereno o poco nuvoloso anche durante le ore serali e notturne.

Temperature minime attorno a 18 gradi e massime in locale diminuzione, comprese tra i 24 gradi sulla costa e i 29 gradi sulle aree di pianura.

Venti deboli dai quadranti settentrionali al mattino e poi a prevalente regime di brezza sulla costa e nelle aree vallive durante la giornata.

Mare poco mosso sotto costa e mosso al largo.