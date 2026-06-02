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Approfittando della breve sosta di un ragazzino entrato in un supermercato per comprare la merenda, un uomo ha tranciato il catenaccio della sua mountain bike e si è dato alla fuga. La vittima ha reagito prontamente, denunciando il furto al 112 e inseguendo il ladro senza mai perderlo di vista. I carabinieri di Reggio Emilia hanno poi arrestato un 40enne di origine nordafricana, senza fissa dimora, con precedenti per reati contro il patrimonio e già sottoposto a misure cautelari per rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

Il furto è avvenuto ieri mattina alle 08:40, nei pressi del supermercato LIDL di via Piccard. Durante una perlustrazione, i militari hanno notato l’uomo transitare a forte velocità su una mountain bike corrispondente alle caratteristiche segnalate. Il fermo è avvenuto in via Ferrari; sul posto è intervenuta anche la madre del giovane proprietario della bici, che ha riconosciuto il mezzo del valore di 200 euro. Gli agenti hanno rinvenuto il catenaccio spezzato e una chiave esagonale lunga 29 cm utilizzata per il furto. L’arrestato ha poi assunto un atteggiamento intimidatorio, tentando di uscire dall’auto di servizio con minacce. L’uomo è stato condotto in caserma; gli accertamenti hanno confermato la flagranza di reato per furto aggravato. Attualmente si trova a disposizione della Procura, che proseguirà le indagini preliminari.