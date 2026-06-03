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Continua senza sosta l’impegno della Polizia di Stato di Bologna nella lotta al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Negli ultimi giorni, due distinte operazioni messe a segno dagli agenti della Squadra Mobile e dalle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno portato all’arresto di due persone e al sequestro di oltre 200 grammi di droga, tra cocaina e hashish, oltre a circa 2.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

La prima operazione si è svolta presso il cosiddetto “Palazzaccio” di via Maserati, un edificio abbandonato da tempo e noto alle Forze dell’Ordine come luogo di spaccio. Gli investigatori della Squadra Mobile, dopo un’accurata attività di osservazione e monitoraggio della zona, hanno documentato numerose cessioni di cocaina effettuate da un cittadino marocchino del 2007, da poco diciottenne, a giovani acquirenti. Il ragazzo, riconosciuto con il soprannome di “Tarzan” tra i suoi clienti, operava nell’edificio abbandonato accordandosi telefonicamente con i compratori sui dettagli delle consegne. Il denaro veniva ricevuto attraverso una recinzione, mentre le dosi erano prelevate da un nascondiglio all’interno della struttura. L’operazione si è conclusa con il sequestro di 32 dosi di cocaina, per un peso totale di circa 30 grammi, già confezionate per la vendita, insieme a 300 euro in contanti. Il giovane è stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Pochi giorni più tardi, nel corso di un controllo ordinario del territorio, gli agenti hanno arrestato un altro cittadino marocchino, trentatreenne, sorpreso in via Milano. Alla vista della pattuglia l’uomo ha tentato di fuggire, cercando rifugio in un parco pubblico frequentato da famiglie e bambini. Dopo un inseguimento terminato nei pressi della Polisportiva Pontevecchio, gli agenti sono riusciti a fermarlo. Durante la fuga, il sospettato aveva tentato di disfarsi di una busta contenente sostanze stupefacenti, poi recuperata dagli agenti grazie anche alla collaborazione di un cittadino presente nel parco. Le verifiche hanno portato al sequestro di oltre 190 grammi di droga, suddivisi in 90 grammi di cocaina e 100 grammi di hashish, un bilancino elettronico di precisione e 1.590 euro in contanti. Anche quest’ultimo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale. Queste operazioni rappresentano una chiara testimonianza del costante impegno della Polizia di Stato nel garantire il controllo del territorio e la sicurezza urbana. Particolare attenzione è rivolta alle aree più vulnerabili al fenomeno dello spaccio, come parchi pubblici e edifici abbandonati.

L‘azione di contrasto proseguirà con interventi mirati e controlli straordinari per prevenire e combattere ogni forma di criminalità diffusa, assicurando una presenza continua sul territorio e rispondendo concretamente alle esigenze dei cittadini.