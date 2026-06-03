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Prende il via domani, giovedì 4 giugno, la quarta edizione del Bologna Portici Festival, la grande manifestazione promossa dal Comune e Città Metropolitana di Bologna che celebra i Portici Patrimonio Mondiale UNESCO e invita cittadine e cittadini a riflettere sul futuro delle città, della cultura e delle comunità.

Quattro giorni di eventi gratuiti con oltre 40 tra talk, incontri, spettacoli, visite guidate, laboratori, giochi, con voci e idee di amministratori pubblici, scrittori, artisti, protagonisti della cultura e del pensiero contemporaneo per parlare dello spazio urbano, quello nel quale le politiche si misurano con la realtà e le trasformazioni si fanno più concrete e durature. Tanti momenti di partecipazione collettiva animeranno il centro storico e numerosi luoghi simbolo della città. Ad aprire il Festival sarà una giornata ricca di appuntamenti che intrecciano cultura, memoria, innovazione e impegno civile.

Si comincia con l’arte, la tradizione e l’anima artigiana di Bologna in mostra al Museo Civico Medievale con AEMILIA ARS PER BOLOGNA. L’ARTE E LA CITTÀ: un viaggio tra Liberty, riscatto sociale e la grande tradizione del merletto che inaugura giovedì 4 giugno alle ore 12. Curata da Silvia Battistini, Giancarlo Benevolo e Mark Gregory D’Apuzzo, l’esposizione, che rimarrà aperta fino al 6 settembre, prevede ingresso eccezionalmente gratuito nei giorni del Bologna Portici Festival, dal 4 al 7 giugno.

Alle ore 17.30, nella Piazza Coperta di Salaborsa, si terrà l’incontro “Verso l’Agenda del Paese”, nell’ambito del Forum per le Transizioni Giuste, con la partecipazione dei Sindaci Matteo Lepore e Roberto Gualtieri, insieme a Walter Massa, Giorgia d’Errico, Massimiliano Tarantino e Gea Scancarello.

La serata inaugurale di Piazza Maggiore aprirà alle 20.45 con i saluti istituzionali del Sindaco Matteo Lepore per poi entrare nel vivo con il primo appuntamento del format Portici Talks.

Insieme a Roberto Gualtieri, primo cittadino di Roma e presidente di ALI – Autonomie Locali Italiane, nel talk “Bologna chiama: città aperte, mondo nuovo”, Matteo Lepore premierà i Sindaci vincitori della prima edizione del Premio ALI Francesco Zanardi, volto a valorizzare le più significative esperienze amministrative in Italia.

In video ci saranno anche Zohran Mamdani, Sindaco di New York e Lazare Eloundou Assomo, Direttore del Centro Patrimonio Mondiale UNESCO. Si alterneranno sul palco Carlos Moreno, il teorico della “Città dei 15 minuti”, Aldo Cazzullo, che terrà una lectio su Bologna e il genio italiano, e Rula Jebreal, che proprio qui a Bologna ha compiuto i suoi studi universitari per poi diventare giornalista e scrittrice testimone del mondo.Conduce la serata il giornalista Riccardo Iacona.

A seguire Serena Dandini presenterà il suo nuovo libro Paura non abbiamo, dedicato alle donne che hanno contribuito alla costruzione della Repubblica italiana, in dialogo con il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale.

Al via anche il programma di Piazza della Pace, dedicata alla cultura popolare, dove andrà in scena alle 19.30 lo spettacolo per bambini Cappuccetto Rosso a cura di Fantateatro, mentre alle 21.15 sarà celebrato il centenario dello Stadio di Bologna con una serata dedicata alla storia dell’impianto e al suo legame con la città: protagonisti della serata Carlo Caliceti, responsabile comunicazione del BFC e Riccardo Brizzi, Direttore Dipartimento delle Arti e del Master in Comunicazione e Marketing dello Sport dell’Università di Bologna, che racconteranno la storia della costruzione e inaugurazione dello Stadio a Bologna assieme alla giornalista sportiva Sabrina Orlandi.

Parte, infine, l’ampio programma di visite guidate dedicate ai portici storici della città e alla Certosa Monumentale e oltre a Aemilia Ars per Bologna. L’arte e la città, ospitata al Museo Civico Medievale, aprono le mostre Vortici a Palazzo d’Accursio il progetto fotografico di Stefano Degli Esposti e Mariangela Scuderi che reinterpreta i portici di Bologna attraverso pattern astratti ispirati al concetto di infinito e in Certosa Passeggiate in Certosa – Dal Neoclassico al Liberty nei monumenti funerari mostra fotografica dedicata a un secolo di arte funeraria che spazia dal repertorio figurativo neoclassico alla rivoluzione Art Nouveau.

Tutti gli eventi sono gratuiti. Programma completo e informazioni su: www.bolognaporticifestival.it

Informazioni e credits

L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito, ad accesso libero fino a esaurimento posti o su prenotazione.

Gli orari e le modalità di accesso a visite guidate, mostre, eventi sono specificati sul sito bolognaporticifestival.it, dove saranno comunicate anche eventuali variazioni al programma o spostamenti di sede in caso di maltempo.

Bologna Portici Festival è promosso dal Comune e dalla Città metropolitana di Bologna con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e la sponsorship di Castel Guelfo | The Style Outlets.

Si ringraziano per la collaborazione i partner e tutte le realtà coinvolte. Un ringraziamento particolare a Fondazione Bologna Welcome e Bologna Servizi Cimiteriali.

Il coordinamento generale e la programmazione del Bologna Portici Festival sono in capo al Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna.

La serie di incontri Portici Talks, in piazza Maggiore e all’Arena del Sole, è a cura di Elastica; gli appuntamenti del Forum per le Transizioni Giuste sono coordinati da Social Seed; la programmazione in Piazza della Pace è a cura di Cronopios; Il Treno dei Desideri è a cura di Estragon; Chiacchiere da Bar Sport è una produzione Mismaonda. Comunicazione e identità visiva sono a cura di Mec&Partners.