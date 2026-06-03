Nel tardo pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco del Comando di Modena sono stati impegnati in un intervento di soccorso ad una persona. Intorno alle 18:50, le squadre sono state chiamate per assistere un operaio che si era infortunato mentre lavorava sul tetto del Duomo di Castelfranco Emilia, situato in via Don Luigi Crespellani, durante attività di manutenzione.
Sul luogo dell’incidente si è prontamente attivato il dispositivo di emergenza, che ha coinvolto una squadra di pronto intervento, un‘autoscala necessaria per raggiungere il tetto e il carro SAF (Speleo-Alpino-Fluviale), con tecnici specializzati in operazioni di recupero in altezza e manovre alpinistiche. L’operaio è stato messo in sicurezza, posizionato su una barella apposita e calato a terra. Successivamente, è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, che era già arrivato sul posto con un’ambulanza. Per garantire un intervento sicuro e facilitare la gestione della viabilità in via Crespellani e nelle zone circostanti, è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Locale. L’operazione si è conclusa con successo, ripristinando le condizioni normali di sicurezza nell’area.