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Pochi giorni fa si è verificata una tragedia a Reggio Emilia, un ragazzo di soli 14 anni ha perso la vita nelle acque del Crostolo. Meno di un anno prima, un evento simile aveva colpito un altro giovane di 13 anni, annegato nel fiume Secchia. Nonostante la presenza di cartelli che segnalano chiaramente il divieto di balneazione lungo le rive del Secchia, l’attenzione non è mai abbastanza. È comprensibile che, durante periodi di caldo, si cerchi sollievo immergendosi in acqua, ma è fondamentale evitare tuffi e bagni nei fiumi per scongiurare rischi mortali.

In particolare, i più giovani devono essere costantemente avvisati dei pericoli nascosti anche in un semplice tuffo. L’ordinanza vigente a Sassuolo vieta espressamente la balneazione non solo nelle acque del Secchia, ma anche in tutti i corsi d’acqua superficiali minori e nelle loro derivazioni su tutto il territorio comunale. Chi non rispetta tali disposizioni rischia di incorrere nelle sanzioni previste dall’articolo 650 del Codice Penale, e il compito di far rispettare l’ordinanza è affidato al Comando di Polizia Municipale. Una maggiore sensibilizzazione e controlli più rigidi potrebbero rivelarsi strumenti essenziali per evitare ulteriori tragedie.