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Nel motorsport contemporaneo, la tecnologia virtuale è ormai indispensabile, e a dimostrarlo sono i fatti concreti emersi direttamente dalla pista. Lo scorso 26 maggio, quattro piloti del Driving Simulation Center (DSC) di Sassuolo hanno compiuto un passo significativo, passando dalle avanzate postazioni di simulazione alla guida vera sui cordoli del prestigioso Autodromo dell’Umbria, situato a Magione. A bordo delle monoposto Formula Predator‘s, hanno vissuto l‘emozione di confrontarsi con la realtà fisica delle competizioni.

Il Driving Simulation Center di Sassuolo, inaugurato lo scorso anno grazie all’intraprendenza di Alessandro Bonini e Giacomo Corti, è ormai un vero e proprio polo d’eccellenza per il sim racing e la preparazione dei piloti – siano essi professionisti esperti o appassionati alle prime armi – nella regione Emilia-Romagna.

Inserito in una rete di strutture all‘avanguardia, il centro mette a disposizione simulatori di guida professionali ad altissima precisione, capaci di riprodurre in maniera fedele le dinamiche fisiche delle vetture, la telemetria e il comportamento degli pneumatici. Questi strumenti non sono semplici giochi, ma autentici mezzi di formazione ingegneristica e atletica, ideali per chi sogna di calcare le piste. Che il simulatore sia ormai un fattore determinante nel motorsport è risaputo. Piloti di successo, come il quattro volte campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen, lo hanno assunto a perno fondamentale della propria preparazione. Grazie al software di simulazione, è possibile imparare a padroneggiare punti di staccata, percepire il comportamento dinamico dell’auto e affinare i riflessi senza i costi e i pericoli legati alle vere sessioni in pista.

Daniele Musso, Gabriele Arcuri, Giacomo Chessa e Zaher Sawah, piloti formati al DSC Sassuolo, hanno trasformato mesi di allenamento virtuale in un debutto straordinario sull‘asfalto reale. Dopo aver trascorso settimane di pratica su simulazioni realistiche delle Predator’s e sul tracciato ricostruito al laser alla perfezione, hanno finalmente avuto l’opportunità di stringere tra le mani il volante e sentire il rombo dell’auto. I riscontri sono stati evidenti fin dai primi giri. I piloti hanno applicato immediatamente quanto appreso durante la simulazione, dimostrando padronanza delle traiettorie, delle marce e dei punti di frenata studiati nel mondo virtuale. L’approccio è stato di grande professionalità: le sessioni sono iniziate con cautela per permettere il corretto riscaldamento degli pneumatici e sono proseguite con un aumento progressivo del ritmo, garantendo sicurezza e controllo. Anche i tempi sul giro si sono rivelati competitivi già dalle prime battute, segno che l’allenamento tramite simulatore ha consentito un rapido adattamento alla realtà. L’esperienza vissuta all’Autodromo di Magione si pone dunque come ulteriore conferma del valore scientifico della simulazione nel motorsport. Il simulatore si rivela non solo una valida alternativa alla pista reale, ma anche il trampolino ideale per chi desidera affrontare la competizione con solide basi tecniche e operative. Il DSC Sassuolo si conferma come un luogo capace di trasformare un sogno motoristico in una concreta realtà sull’asfalto.