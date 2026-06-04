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Un 41enne di Novi di Modena è stato denunciato dai Carabinieri di Campagnola Emilia per guida in stato di ebbrezza e porto abusivo d’armi. L’uomo, alla guida di un SUV, è uscito autonomamente di strada all’incrocio tra via Naviglio Nord e via San Pietro, a Rio Saliceto, nel pomeriggio del 1° giugno.

I militari, intervenuti per gestire l’incidente, hanno constatato il suo evidente stato d’alterazione e registrato un livello di alcol nel sangue di 3,18 g/l, sette volte oltre il limite consentito. Durante la perquisizione del veicolo è stato rinvenuto anche un coltello da caccia di 25 cm senza alcuna giustificazione al possesso. Ritirata immediatamente la patente, sequestrato il SUV e avviati i procedimenti penali con denuncia alla Procura di Reggio Emilia. Il coltello è stato posto sotto sequestro. Gli accertamenti investigativi continuano.