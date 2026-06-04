

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Nella giornata di oggi, intorno alle ore 14.00, si è verificato un incidente stradale in via Emilia Ovest, all’intersezione con via Sant’Anna, a Castelfranco Emilia. Coinvolti un SUV condotto da un uomo di 60 anni e una moto guidata da un trentenne, entrambi residenti a Modena. Lo scontro, frontale-laterale, ha fatto sì che il motociclista finisse sul cofano del SUV andando a schiantarsi contro il parabrezza. La velocità di entrambi i veicoli non era elevata al momento dell’impatto: il centauro è caduto a terra riportando lesioni, tra cui alcune fratture. Soccorso dal 118, è stato trasportato all’Ospedale di Baggiovara in codice 1.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale di Castelfranco Emilia: una impegnata nel rilevamento dell’incidente, l’altra nella gestione del traffico, reso particolarmente caotico dalla posizione della moto – rimasta gravemente danneggiata sulla sede stradale e non immediatamente spostabile – che aveva inizialmente bloccato completamente la via Emilia. Gli agenti sono riusciti a istituire il senso unico alternato, consentendo la ripresa parziale della circolazione. I rilievi si sono conclusi intorno alle ore 15.00, al termine dei quali entrambi i veicoli sono stati rimossi.