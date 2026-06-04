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Modena si prepara ad accogliere nuovamente la Mille Miglia, una delle manifestazioni automobilistiche più prestigiose e affascinanti al mondo. Mercoledì 10 giugno 2026 la storica competizione attraverserà il centro cittadino, regalando agli appassionati uno spettacolo unico tra motori, storia e tradizione.

Saranno oltre 400 le vetture storiche protagoniste della manifestazione, accompagnate da circa 120 Ferrari del Ferrari Tribute, che percorreranno le vie del centro passando da Corso Duomo fino alla sosta in Piazza Roma, nello splendido scenario di Palazzo Ducale.

L’evento si svolge con il patrocinio di ACI Modena, che continua così il percorso di iniziative dedicate al centenario dell’Automobile Club. Dopo il successo del secondo convegno nazionale “Verso la Mobilità del Futuro”, che nelle scorse settimane ha coinvolto istituzioni, professionisti, aziende e migliaia di studenti, la Mille Miglia rappresenta un nuovo appuntamento di assoluto prestigio all’interno delle celebrazioni per i 100 anni dell’ente modenese.

Il passaggio della Mille Miglia conferma inoltre il ruolo centrale di Modena nel panorama automobilistico internazionale e il profondo legame del territorio con la cultura dei motori. Un evento capace di valorizzare la storia dell’automobilismo, promuovere le eccellenze della Motor Valley e offrire un’importante occasione di visibilità per la città e per tutto il territorio provinciale.

Vincenzo Credi, presidente Aci Modena: “Siamo orgogliosi di patrocinare il passaggio della Mille Miglia a Modena, una manifestazione che rappresenta un simbolo dell’automobilismo italiano nel mondo. Vedere le vetture attraversare il centro storico significa celebrare non solo la bellezza e la storia di queste auto straordinarie, ma anche il profondo legame che unisce il nostro territorio alla cultura dei motori. Per ACI Modena, nell’anno del centenario, è particolarmente significativo essere al fianco di un evento capace di richiamare appassionati da tutta Italia e di valorizzare ancora una volta il ruolo di Modena come capitale della Motor Valley. Sarà una giornata di grande fascino e partecipazione, che offrirà a cittadini e visitatori l’opportunità di vivere da vicino un pezzo di storia dell’automobilismo”.