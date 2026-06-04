Nelle prime ore del mattino piogge sparse su gran parte del territorio in esaurimento entro metà giornata. Nella seconda parte della giornata isolate precipitazioni, a carattere di rovescio anche temporalesco, potranno interessare localmente il territorio regionale ad iniziare dai rilievi in estensione alla pianura.
Temperature minime mediamente intorno ai 18 gradi, massime comprese tra 26 e 30 gradi.
Venti al mattino residui rinforzi da sud-ovest su fascia appenninica, in attenuazione nel corso della giornata. In pianura in prevalenza deboli-moderati dai quadranti orientali in attenuazione serale.
Mare mosso.