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Memoria, comunità e futuro si sono uniti questa mattina nella splendida cornice del Castello di Spezzano, teatro della prima edizione del Premio Egidio Pagani. L’iniziativa è nata per ricordare una figura centrale del territorio modenese: assessore alla scuola nel 1975, storico Sindaco di Fiorano Modenese per cinque legislature consecutive (dal 1980 al 2004) e successivamente assessore provinciale, scomparso nel 2025.

Il premio, promosso dall’Associazione Amici di Fiorano insieme alla moglie Susanna Sighinolfi, alle istituzioni e a un’importante rete di imprenditori locali, ha l’obiettivo di dare continuità alla grande passione civile di Pagani, che ha sempre considerato la scuola come lo strumento principale di inclusione, crescita ed emancipazione.

Durante la mattinata sono state consegnate 9 borse di studio da 500 euro ciascuna (suddivise tra assegno e buoni libri da spendere sul territorio) ad altrettanti studenti delle scuole medie del comune che si sono distinti per impegno, merito e talento.

“Egidio era un uomo guidato da un desiderio continuo di imparare, capace di laurearsi in Scienze Politiche a 71 anni. È stato un punto di riferimento assoluto per la nostra società, una persona che ha sempre messo la scuola al centro. Oggi è molto bello ricordarlo con un premio che, coinvolgendo gli studenti, ha uno sguardo verso il futuro”, ha dichiarato Alberto Venturi, Presidente dell’Associazione Amici di Fiorano.

Il Sindaco di Fiorano Modenese, Marco Biagini, e la Vicesindaco con delega alla scuola, Monica Lusetti, hanno sottolineato l’importanza della sinergia tra amministrazione, scuola e tessuto produttivo per valorizzare le eccellenze locali.

All’evento è intervenuta anche la Senatrice della Repubblica Enza Rando, a testimonianza della vicinanza delle massime istituzioni dello Stato alla figura di Pagani e al valore del premio. Il mondo della scuola è stato rappresentato dalle dirigenti scolastiche Monica Molinari (Scuola media Leopardi di Fiorano) e Ilaria Leonardi (Scuola media Bursi di Spezzano), che hanno offerto una profonda riflessione sul valore del merito e della formazione.

Il sostegno del territorio e i premiati Il Premio Egidio Pagani ha trovato il sostegno fondamentale di tantissime realtà economiche e industriali del distretto ceramico, capitanate da Florim – rappresentata sul palco dal Presidente Claudio Lucchese – insieme a Confindustria Ceramica, Modula, Gruppo Colorobbia, Atlas Concorde, Settecento, Fincibec, SCF, Caolino Panciera, Smaltochimica, Martinelli, Hotel Ristorante Touring e Associazione Calcio Fiorano.

I 9 studenti premiati, che sono saliti sul palco per ricevere il riconoscimento, sono: Scuola Media “G. Leopardi” (Fiorano): Beatrice Napoli (3ªA), Paola Busani (3ªB), Alice Rivi (3ªC), Giulia De Maria (3ªD); Scuola Media “F. Bursi” (Spezzano): Janet Henrietta Kotei (3ªA), Giada Ciocci (3ªB), Zoe Anglano (3ªC), Giulia Taglini (3ªD), Ivan Pedrazzi (3ªE).

La mattinata si è chiusa con il commosso ringraziamento di Susanna Sighinolfi, moglie di Egidio Pagani, che ha espresso profonda gratitudine verso la comunità, le aziende e le istituzioni che hanno stretto in un grande abbraccio la memoria del marito, trasformandola in un’opportunità concreta per il futuro dei giovani del territorio