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Svelato questo pomeriggio, presso il Teatro Regio di Parma, il calendario della Serie A Enilive 2026/2027. Il campionato prenderà il via nel weekend del 22-23 agosto 2026 e si concluderà il 29-30 maggio 2027. Due saranno i turni infrasettimanali: il 28 ottobre 2026 e 6 gennaio 2027. Tre sono le soste per gli impegni delle Nazionali e una sosta natalizia il 26-27 dicembre 2026.

Il campionato dei neroverdi inizierà in trasferta con Atalanta-Sassuolo. Nella seconda giornata il Sassuolo ospiterà al Mapei Stadium il Torino. Terza giornata, sfida esterna con il Bologna.

Le date:

Inizio Campionato : domenica 23 agosto 2026

Turni infrasettimanali : mercoledì 28 ottobre 2026 – mercoledì 6 gennaio 2027

Sosta Natalizia : domenica 27 dicembre 2026

Gare Squadre Nazionali : domenica 27 settembre 2026 e domenica 4 ottobre 2026 – domenica 15 novembre 2026 – domenica 28 marzo 2027

Fine Campionato: domenica 30 maggio 2027

Di seguito gli impegni che attendono i neroverdi la prossima stagione.

Giornata 1 (23 agosto) Atalanta-Sassuolo.

Giornata 2 (30 agosto) Sassuolo-Torino.

Giornata 3 (6 settembre) Bologna-Sassuolo.

Giornata 4 (13 settembre) Sassuolo-Juventus.

Giornata 5 (20 settembre) Monza-Sassuolo.

Giornata 6 (11 ottobre) Sassuolo-Milan.

Giornata 7 (18 ottobre) Frosinone-Sassuolo.

Giornata 8 (25 ottobre) Como-Sassuolo.

Giornata 9 (28 ottobre) Sassuolo-Lazio.

Giornata 10 (1 novembre) Sassuolo-Fiorentina.

Giornata 11 (8 novembre) Roma-Sassuolo.

Giornata 12 (22 novembre) Sassuolo-Genoa.

Giornata 13 (29 novembre) Sassuolo-Napoli.

Giornata 14 (6 dicembre) Venezia-Sassuolo.

Giornata 15 (13 dicembre) Lecce-Sassuolo.

Giornata 16 (20 dicembre) Sassuolo-Parma.

Giornata 17 (3 gennaio) Inter-Sassuolo.

Giornata 18 (6 gennaio) Sassuolo-Udinese.

Giornata 19 (10 gennaio) Cagliari-Sassuolo.

Giornata 20 (17 gennaio) Sassuolo-Monza.

Giornata 21 (24 gennaio) Fiorentina-Sassuolo.

Giornata 22 (31 gennaio) Sassuolo-Como.

Giornata 23 (7 febbraio) Juventus-Sassuolo.

Giornata 24 (14 febbraio) Torino-Sassuolo.

Giornata 25 (21 febbraio) Sassuolo-Roma.

Giornata 26 (28 febbraio) Parma-Sassuolo.

Giornata 27 (7 marzo) Sassuolo-Bologna.

Giornata 28 (14 marzo) Milan-Sassuolo.

Giornata 29 (21 marzo) Sassuolo-Cagliari.

Giornata 30 (4 aprile) Sassuolo-Atalanta.

Giornata 31 (11 aprile) Napoli-Sassuolo.

Giornata 32 (18 aprile) Sassuolo-Lecce.

Giornata 33 (25 aprile) Genoa-Sassuolo.

Giornata 34 (2 maggio) Sassuolo-Frosinone.

Giornata 35 (9 maggio) Lazio-Sassuolo.

Giornata 36 (16 maggio) Sassuolo-Venezia.

Giornata 37 (23 maggio) Udinese-Sassuolo.

Giornata 38 (30 maggio) Sassuolo-Inter.

A margine dell’evento di presentazione del calendario di Serie A Enilive 2026/2027, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Sassuolo Giovanni Carnevali ha commentato l’avvio di stagione dei neroverdi:

“Ci aspetta un campionato difficile e ricco di insidie. Cercheremo di farci trovare pronti come fatto lo scorso anno sin dalle prime battute. Nella passata stagione abbiamo fatto bene, pur essendo una neopromossa, quest’anno cercheremo di ripetere quanto di buon fatto e, perché no, provare a migliorarci”. Ha detto l’AD neroverde che poi ha aggiunto: “Iniziare con una trasferta a Bergamo ci metterà subito alla prova contro una squadra forte con una tradizione importante. La seconda è la quarta saranno in casa contro le due squadre torinesi, altri due test importanti intervallati dalla trasferta a Bologna, un avvio non semplice ma sicuramente affascinante”.