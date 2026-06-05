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Il Castello di Montegibbio riapre le sue porte alla cittadinanza per una nuova, ricca stagione estiva. Dal 10 giugno, la suggestiva cornice della corte del castello tornerà a essere il cuore pulsante dell’intrattenimento sassolese, grazie alla collaudata collaborazione tra Comune di Sassuolo e Circolo Boschetti Alberti. Un calendario fitto di appuntamenti che unisce la buona cucina alla musica live, al teatro d’improvvisazione e alla solidarietà, offrendo un punto di ritrovo fresco e stimolante per le calde serate nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, la cui gestione è stata affidata dal Circolo Boschetti Alberti al Salotto Regina.

L’esperienza comincerà ogni sera a partire dalle 18, con l’apertura dei servizi di bar e ristorazione. La corte si trasformerà in un salotto a cielo aperto dove gustare aperitivi e cene d’atmosfera, prima di lasciarsi trasportare dagli eventi in programma. Il cartellone artistico è pensato per intercettare i gusti di un pubblico eterogeneo. I venerdì e i sabati saranno dominati dalla musica dal vivo, con una selezione di band locali, tribute band e progetti acustici (dai Janeiro alla cover band di Elio e le Storie Tese, i Parco Capello). Le domeniche di luglio e agosto saranno invece dedicate alle famiglie, con la rassegna “Cinema e Famiglie – Sunday Family”, ideale per chi cerca una serata rilassante e accessibile a tutte le età.

Un’anticipazione la si avrà domenica prossima, 7 giugno, quando in occasione dell’apertura straordinaria del castello alle ore 21si terrà “Mary of Modena”, un monologo teatrale pensato, scritto e recitato interamente da Natalia Milanese, che ripercorre le tappe della emozionante vita di Maria Beatrice d’Este, principessa modenese e unica italiana a salire sul trono d’Inghilterra, con cura della verità storica, ma anche con ironia e un pizzico di modernità.

“Voglio ringraziare sentitamente il Circolo Boschetti Alberti – ha commentato il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini – per la passione e l’impegno costante nella valorizzazione di questo luogo del cuore. La programmazione a Montegibbio rappresenta un’ulteriore, bellissima iniziativa che arricchisce la stagione estiva sassolese, offrendo a cittadini e visitatori l’opportunità di stare insieme, fare comunità e godersi splendide serate di cultura e spettacolo al fresco del nostro Castello.”

Il lunedì spazio alle risate con il teatro d’improvvisazione delle rassegne “Risate a corte”, mentre i mercoledì saranno animati dalle selezioni musicali di Radio Antenna Uno e, soprattutto, dalle serate “Solidarietà al Castello”. Numerose associazioni del territorio (tra cui Anffas, Per Vincere Domani e Amici di Don Carlo) gestiranno infatti tappe importanti per raccogliere fondi e fare rete.

Oltre all’intrattenimento serale nella corte, non mancheranno le occasioni per riscoprire il patrimonio storico del sito. Il Circolo Boschetti Alberti curerà le aperture straordinarie del Castello, che consentiranno a cittadini e turisti di visitare gli ambienti interni del Palazzo, l’Acetaia Comunale “E. Cuoghi” di Sassuolo e godere del servizio bar dedicato. Le aperture giornaliere si terranno le domeniche del 7 giugno e 6 settembre, mentre per chi preferisce il fascino notturno sono previste tre aperture serali il 6, 14 e 27 luglio.