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Sventolano maestose su via Emilia le bandiere di oltre 30 paesi, riempiendola con i profumi, i sapori, i colori ed i prodotti tipici dei territori di provenienza: Austria, Francia, Germania, Irlanda, Regno Unito, Spagna, da alcuni Paesi extra-europei come Argentina, Brasile, Israele e da tante regioni italiane.

Sono oltre cento le bancarelle che fino a domenica animeranno il centro storico, un’occasione per fare il giro del mondo rimanendo nel cuore di Modena: partendo dal Trentino Alto Adige con i tipici canederli, fino ad arrivare in Spagna con la Paella alla Valenciana, facendo un “pit-stop” in Germania per assaggiare la birra cruda e i wurstel con crauti, in Belgio per gustare i coccoretti o in Olanda per assaporare i Poffers.

Dall’Europa sbarcherà anche una ricca offerta di prodotti artigianali, come le ceramiche, la bigiotteria, le tele stampate, gli olii e le essenze dalla Francia, l’abbigliamento tecnico e sportivo.

«Centro storico colmo di persone in occasione della prima giornata del Mercato Europeo organizzato da Confcommercio Modena», commenta Tommaso Leone, presidente provinciale di Confcommercio, «una grande occasione di incontro, capace di ravvivare il centro storico e di attirare, per un weekend, visitatori locali e di turisti a Modena».