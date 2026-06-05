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Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria delle strade di montagna della rete viaria provinciale avviate nei giorni scorsi nella zona sud-est del territorio, che dalle prossime settimane coinvolgeranno anche la zona sud-ovest della provincia, con particolare riferimento a Prignano sulla Secchia, Palagano, e anche nei territori di Montefiorino e Frassinoro.

I primi interventi riguarderanno le strade provinciali 20, 21, 23 e le strade provinciali 24 e 28, che si concluderanno entro l’estate, con finanziamenti ministeriali di circa 585mila euro e fondi della Provincia per un importo di circa 554mila euro, con un investimento di oltre un milione di euro a cui potrebbero aggiungersi altre risorse.

La Provincia, dal 2021, ha trasferito ad Anas 127 chilometri di strade provinciali prendendo in carico un tratto di statale 12 dell’Abetone di circa 25 chilometri e attualmente ha in gestione 924 chilometri.