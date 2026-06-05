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Si è concluso l’increscioso episodio legato al furto di un’automobile di un commerciante di Novellara, portando all’identificazione della coppia coinvolta che avrebbe utilizzato il veicolo sottratto e aggredito brutalmente il proprietario durante il suo tentativo di recuperarlo.

La vicenda ha preso avvio nella prima decade di maggio, quando un uomo di 51 anni ha denunciato il furto della propria BMW X1 bianca. Nei giorni seguenti, il commerciante ha intrapreso una ricerca autonoma per rintracciare l‘auto, concentrandosi sulle strade rurali e periferiche dei comuni vicini. La svolta è arrivata in località Canolo di Correggio, quando l’uomo, accompagnato da tre amici, ha individuato la vettura parcheggiata in un vicolo sotto una tettoia. Recandosi sul posto, ha notato la presenza di due persone a bordo: un giovane seduto al posto di guida e una ragazza sul lato passeggero.

Accortisi della sua presenza, i due hanno immediatamente azionato la chiusura centralizzata per impedirne l’accesso, ma il proprietario, avendo con sé un duplicato delle chiavi, è riuscito ad aprire la portiera del conducente nel tentativo di farli scendere. A quel punto, la situazione è precipitata: il conducente, un uomo di 31 anni, ha aggredito il commerciante con calci, pugni e graffi, mentre la giovane di 20 anni che lo affiancava lo immobilizzava e lo colpiva agli arti superiori.

Subito dopo, in un gesto di fuga disperata, l‘uomo al volante ha messo in moto l‘auto e si è allontanato a gran velocità verso Campagnola Emilia, travolgendo durante la manovra il piede del proprietario dell‘auto. Fortunatamente, l‘incidente non ha provocato conseguenze più gravi. La vittima ha poi ricevuto cure mediche presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Guastalla, riportando contusioni ed escoriazioni e ottenendo una prognosi di 10 giorni.

Nel frattempo, le indagini condotte dai Carabinieri della stazione di Novellara hanno permesso di identificare i presunti aggressori: un uomo originario della provincia di Napoli e una donna proveniente dal distretto di Scandiano, entrambi residenti nel Reggiano ma senza fissa dimora e noti alle autorità per precedenti specifici. Grazie a ulteriori accertamenti e al successivo riconoscimento fotografico da parte della vittima, i due sospettati sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia con accuse di ricettazione e lesioni personali. L’auto è stata successivamente ritrovata a Reggio Emilia e restituita al legittimo proprietario. Le indagini preliminari proseguiranno per approfondimenti investigativi e ulteriori determinazioni relative all’eventuale esercizio dell’azione penale.