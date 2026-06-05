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È stato riaperto questa mattina al transito in entrambi i sensi di marcia, alla presenza dell’assessore ai Lavori Pubblici Simone Borsari, il cavalcaferrovia di via Casteldebole . Si sono conclusi così gli importanti interventi di manutenzione straordinaria iniziati lo scorso novembre. L’opera, partita con uno stanziamento iniziale di 370 mila euro, ha richiesto un investimento finale di circa 420 mila euro a causa di alcune varianti resesi necessarie in corso d’opera per garantire la massima stabilità della struttura e sicurezza alla circolazione.

I lavori hanno riguardato il consolidamento delle scarpate su via Salvemini, mediante l’impiego delle terre armate e strutture di sostegno in legno realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica.

Sul fronte della sicurezza stradale, sono state demolite le vecchie barriere e installati nuovi guard rail fissati sia sul terrapieno ai bordi della carreggiata, sia, in corrispondenza delle strutture, a nuovi cordoli in cemento armato.

Il progetto ha visto anche la riqualificazione complessiva del ponte. È stato infatti rifatto il percorso pedonale, installato un nuovo impianto di illuminazione pubblica e realizzato un sistema di raccolta e canalizzazione delle acque meteoriche superficiali, collegato allo scolo Canalazzo.

Il cantiere si è concluso con la stesa del nuovo manto stradale e della segnaletica, restituendo alla cittadinanza un’infrastruttura totalmente rinnovata, sicura e moderna.