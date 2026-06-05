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Negli ultimi giorni, la Polizia di Stato di Reggio Emilia ha deferito tre persone in stato di libertà durante controlli straordinari sul territorio.

Gli agenti sono intervenuti in un supermercato di via Ampere per un furto. Un uomo aveva nascosto alimenti nello zaino e, alla richiesta di una commessa di controllarne il contenuto, l‘ha spinta ed è fuggito lasciando parte della refurtiva. Grazie alla descrizione fornita, un 29enne di origini malesi è stato rintracciato, portato in Questura e denunciato per rapina impropria.

Sono stati inoltre identificati altri due sospettati di reati recenti. In piazzale Europa, un 30enne egiziano è stato riconosciuto come presunto autore di un furto in un ristorante a maggio. In via Emilia Ospizio, un altro 30enne cubano, coinvolto in un caso di lesioni personali del dicembre 2025, è stato fermato. Gli è stato anche notificato un avviso orale e un divieto di dimora nel Comune di Reggio Emilia emesso dall’Autorità Giudiziaria.