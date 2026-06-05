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Sabato 6 e domenica 7 giugno il centro storico di Castelnovo di Sotto sarà letteralmente invaso da ragazzi e ragazze che parteciperanno all’XV edizione di Castelsport, l’ormai tradizionale e molto partecipata manifestazione sportiva organizzata da Asd Castelsport, in collaborazione con le associazioni sportive del territorio.

Il centro storico, chiuso al traffico per l’intera giornata, si trasformerà in un vero e proprio villaggio sportivo. Tra le attività sportive da provare ci saranno, anche: curling estivo, parete di arrampicata, biathlon. Inoltre è confermata la partecipazione della Polizia di Stato con attività di educazione stradale.

Non mancherà “Castelbaby”, rivolto ai bambini dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia, che si svolgerà all’interno della casa protetta, gestita da Asp Opus Civium per coinvolgere anche gli anziani della struttura.

La kermesse, che dal 2019 si è trasformata in “Ecofesta” per la sua attenzione al riciclo, è rivolta a tutti i bambini e alle bambine dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado dei comuni di Castelnovo Sotto, Cadelbosco di Sopra, Bagnolo, Campegine, Gattatico e Poviglio.

I giochi inizieranno alle ore 15,.30 di sabato 6 giugno. La sera stessa ci sarà, alle ore 21.30, in piazza Prampolini, lo spettacolo teatrale “Il mondo di là”. Poi si riprenderà la mattina di domenica 7 giugno e la conclusione sarà all’ora di pranzo.

L’obiettivo resta quello di promuovere l’avviamento dei giovani allo sport come strumento di educazione e di aggregazione, al fine di migliorare le condizioni fisiche psichiche e favorire la socializzazione attraverso il rispetto delle regole e l’attività di gruppo.

L’evento gode del patrocinio della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Reggio Emilia, Comune di Bagnolo in Piano, Comune di Cadelbosco di Sopra, Comune di Campegine, Comune di Gattatico e Comune di Poviglio.