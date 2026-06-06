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Prenderà il via lunedì 8 giugno il cantiere HERAcquaModena per il rinnovo della rete idrica cittadina che comporta un investimento strategico di circa 1,5 milioni di euro per l’ammodernamento delle condotte in via Radici in Piano, sulla strada provinciale Pedemontana e in via Montanara.

Per ridurre l’impatto sulla cittadinanza, i lavori sono stati concentrati nel periodo di chiusura delle scuole. Tuttavia, data la rilevanza delle arterie stradali coinvolte, le modifiche alla viabilità stradale saranno significative e richiederanno una rimodulazione dei flussi di traffico.

L’Amministrazione comunale e Hera hanno pianificato la logistica applicando una metodologia organizzativa già collaudata e che prevede lo stop a tutti i cantieri durante il Cersaie 2026

“Siamo perfettamente consapevoli che cantieri di questa portata – afferma l’Assessore alla Rigenerazione Urbana del Comune di Sassuolo David Zilioli – toccando arterie nevralgiche, comporteranno inevitabili disagi per la cittadinanza e per il tessuto economico. Sulla scia dei buoni risultati raggiunti lo scorso anno con la gestione del cantiere sul ponte della Veggia, verrà seguito quel modello anche per questi interventi. Il coordinamento preventivo con le associazioni di categoria, i sindacati e la polizia locale, unito alla formula dei sotto-cantieri mobili e all’esecuzione nei mesi estivi, ci permetterà di limitare l’impatto sul territorio, restituendo alla fine della fiera una rete idrica cittadina più efficiente, moderna e sicura per tutti”.

“Si tratta di opere fondamentali – aggiunge l’Assessore ai Lavori Pubblici Maria Raffaella Pennacchia – cheuna volta ultimati andranno a porre rimedio al proliferare di interventi d’urgenza di questi anni, che tanti problemi hanno causato soprattutto in via Montanara”

La viabilità alternativa

Via Radici in Piano e Pedemontana: chiusure e deviazioni

L’intervento più complesso interesserà via Radici in Piano, dove verrà posata una doppia tubazione e una nuova adduttrice lungo la Pedemontana. In questa prima fase, che si protrarrà fino a fine settembre, è prevista la chiusura totale della corsia sud di via Radici in Piano (cioè nella direzione da Modena verso Sassuolo), nello specifico nel tratto compreso tra la rotatoria con via Emilia Romagna e la rotatoria con via Pedemontana.

Il cantiere opererà come “fronte mobile” per una lunghezza massima di 70 metri alla volta, procedendo per stralci funzionali. Per limitare i disagi della corsia sud interrotta, la polizia locale ha predisposto deviazioni obbligatorie: il traffico diretto verso la Pedemontana sarà deviato sulla viabilità secondaria, lungo via Emilia Romagna, via Frati e via Regina Pacis dove nel frattempo verrà riaperto al transito il nuovo ponte sul torrente Fossa. Per quanto riguarda la strada provinciale Pedemontana, non si registreranno questa estate chiusure totali utilizzando il cantiere solo una delle due corsie di marcia. In autunno, l’opera si sposterà nella vicina zona industriale per la seconda fase.

Via Montanara: senso unico alternato

Il secondo cantiere, anch’esso al via l’8 giugno, riguarderà via Montanara nel tratto tra via Consolata e via Salvarola per la sostituzione di 700 metri di rete. Qui la viabilità sarà regolata da un senso unico alternato gestito da impianto semaforico. Anche in questo caso il cantiere sarà mobile (70 metri alla volta) e si concluderà tassativamente prima della riapertura delle scuole a settembre. In tutte le aree presidiate dai lavori saranno sempre garantiti l’accesso pedonale alle abitazioni, ai negozi e il transito dei mezzi di soccorso.

In caso di urgenza è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, il nuovo numero di pronto intervento 800.713.888 per i servizi acqua, fognature e depurazione.