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Prende il via domani lunedì 8 giugno alle ore 17, nel giardino della Casa dei Risvegli Luca De Nigris via G.Gaist 6 Bologna, la ventesima edizione de “La conquista della felicità”, la rassegna promossa dalla Fondazione Gli amici di Luca – Casa dei Risvegli Luca De Nigris ETS e inserita nel programma di Bologna Estate 2026, il cartellone estivo del Comune di Bologna.

Ad inaugurare il calendario degli appuntamenti sarà il Coro CD-Vertiamo “Gli amici di Luca”, diretto dal maestro Luca Mascagni, che si esibirà nel giardino della Casa dei Risvegli Luca De Nigris in via Gaist 6. Nato nel 2025, il coro è composto da persone accomunate dalla passione per la musica e dal desiderio di esprimersi attraverso il canto, offrendo un momento di incontro e partecipazione aperto alla cittadinanza.

Giunta alla sua ventesima edizione, la rassegna rappresenta un appuntamento consolidato dell’estate bolognese e testimonia il valore dell’incontro tra cura, cultura e inclusione sociale. Attraverso spettacoli, musica, teatro, momenti di benessere e condivisione, “La conquista della felicità” propone occasioni di partecipazione che vedono protagoniste persone con esiti di grave cerebrolesione acquisita, familiari, volontari, artisti e cittadini.

«Questa rassegna – sottolinea Fulvio De Nigris, presidente della Fondazione Gli amici di Luca – è nata per dimostrare che la felicità può essere una conquista quotidiana fatta di relazioni, cultura e comunità. La Casa dei Risvegli non è soltanto un luogo di cura, ma uno spazio aperto alla città dove le persone possono ritrovare occasioni di incontro, espressione e cittadinanza attiva».

Dopo il concerto inaugurale, il programma proseguirà il 15 giugno con “Spazio al Corpo”, ultimo appuntamento del percorso teatrale condotto da Alessandra Cortesi; il 18 giugno con “Risonanze e vicinanze”, che porterà performance artistiche tra Piazza Nettuno e la Casa dei Risvegli; il 24 giugno con “Verso il sole e la luce”, dedicato a yoga, meditazione e musica; e il 30 giugno con la serata conclusiva “Risate Green”, spettacolo con Malandrino & Veronica e Maurizio Grano.

L’iniziativa è realizzata con il sostegno del Comune di Bologna nell’ambito di Bologna Estate e con la collaborazione di numerosi partner che da anni affiancano le attività della Casa dei Risvegli Luca De Nigris.

Ingresso libero

Informazioni: Casa dei Risvegli Luca De Nigris – Tel. 051 6225858 – info@amicidiluca.it