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Battesimo del fuoco ieri per la squadra Usar (Urban Search & Rescue) dell’Emilia-Romagna, l’unità di soccorso in contesti urbani formata da specialisti del 118 e dei Vigili del Fuoco. La squadra Usar è stata chiamata a intervenire a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo nelle Marche, nelle operazioni di ricerca di dispersi e feriti a seguito del crollo di una palazzina in città a causa di una fuga di gas.

La squadra Usar dell’Emilia-Romagna è stata allertata, perché era la più vicina tra quelle con questo grado di specializzazione. Complessivamente si sono mossi tre mezzi (un’ambulanza e due auto), con a bordo un coordinatore e un infermiere dell’Ausl di Modena, un medico, un infermiere e due logistici dell’Ausl di Bologna. L’intervento ha permesso il recupero in sicurezza del corpo di una vittima.

“Grazie a tutti i componenti della squadra Usar, che sono intervenuti immediatamente, rispondendo in pochi minuti alla chiamata di aiuto in una situazione di estrema emergenza in un’altra regione- sottolineano il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessore regionale alle Politiche per la Salute, Massimo Fabi-. L’attività di formazione dell’Usar, in strettissima collaborazione con i Vigili del Fuoco, va avanti da anni e garantisce non solo all’Emilia-Romagna, ma a tutto il Paese un team di intervento ad altissima specializzazione in contesti urbani ad alto rischio. Il sistema regionale di Emergenza-Urgenza si è confermato ancora una volta tra i più organizzati d’Italia, un vero orgoglio per l’Emilia-Romagna. Continueremo a investire per rendere questi interventi sempre più efficaci e rapidi”.

“Esprimiamo, anche a nome della Giunta e dell’intera Emilia-Romagna, la nostra vicinanza e solidarietà al presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, al sindaco, Massimiliano Ciarpella, ai familiari delle vittime e dei feriti e a tutta la comunità di Sant’Elpidio”, concludono presidente e assessore.

Il team Usar Emilia-Romagna è una squadra di soccorso multidisciplinare, appositamente formata per affrontare gravi situazioni di emergenza quali terremoti, esplosioni, crolli o altri dissesti statici e idrogeologici. La sua costituzione nasce in accordo tra il sistema di Emergenza-Urgenza della Regione Emilia-Romagna e la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco.