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Nella mattinata di oggi, presso la Stazione Carabinieri di Reggio Emilia Principale, una cittadina di 63 anni residente a Reggio Emilia, ha formalizzato la denuncia per uno scippo subito nei giorni scorsi. I fatti risalgono alla prima serata dello scorso 4 giugno quando, intorno alle ore 19:30, mentre la donna percorreva a piedi via Schwerin, è stata improvvisamente avvicinata da due individui, verosimilmente di origine nordafricana.

Con una mossa fulminea, i malviventi le hanno strappato dal collo un collier in oro, per poi dileguarsi rapidamente a bordo di un monopattino elettrico facendo perdere le proprie tracce. Fortunatamente, nel corso dell’azione criminosa, la vittima non ha riportato lesioni fisiche. Sulla vicenda sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri reggiani.