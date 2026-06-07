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Il primo appuntamento de “I Martedì del Centro” segna l’inizio dell’estate di Campogalliano. Si comincia il 9 giugno alle 21.30 dal parco delle Montagnole con “A piedi nudi nel parco”, letture per bambini e famiglie per guardare il mondo e la natura con occhi diversi.

Tante storie lette, mostrate e raccontate per dare un punto di vista nuovo sull’ambiente che ci circonda. La narrazione, a cura di Equilibri, sarà guidata da Alessandra Bascheri e avrà come filo conduttore il rapporto tra l’uomo e la natura, attraverso la lettura di brani di Roberto Innocenti, Monika Schliephack, Beatrice Solinas Donghi e Antonella Abbatiello e Jo Seonkeong.

La rassegna, promossa dal Comune di Campogalliano, con il sostegno di Fondazione di Modena, è ad ingresso libero, si consiglia di portare un telo per ascoltare le storie immersi nel verde del parco.