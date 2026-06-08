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I Carabinieri della Tenenza di Medicina hanno arrestato un 34enne di origine ucraina, già noto alle forze dell’Ordine. Dopo una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112, una pattuglia di Carabinieri si è diretta velocemente verso il parcheggio del supermercato ubicato in via San Paolo, poiché una donna, poi identificata in una pensionata settantenne, mentre stava riponendo la spesa all’interno della sua macchina, è stata avvicinata dal 34enne che, sotto la minaccia di un coltello a serramanico, le ha intimato di scendere dal veicolo, avvicinando la lama a circa 10 cm dal suo addome.

Probabilmente disturbato dall’arrivo di altre persone, l’uomo ha desistito dal suo intento e si è velocemente allontanato a piedi. Le immediate ricerche intraprese dai Carabinieri intervenuti sul posto e da altri che hanno collaborato nelle delicate attività di ricerca, hanno permesso di individuare il suo domicilio dove, a seguito di perquisizione, i militari hanno rinvenuto il coltello a serramanico lungo circa 15cm e i vestiti utilizzati dall’uomo per commettere il reato. Le indagini svolte dai Carabinieri, consistite nella raccolta delle testimonianze degli altri avventori e nella visione delle immagini di videosorveglianza della zona, hanno consentito di dare un volto all’uomo e di riconoscerlo come l’autore del reato commesso poco prima ai danni della donna. L’uomo è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, e le sue fattezze sono risultate perfettamente corrispondenti alla descrizione fornita dai testimoni e dalla vittima. Anche i vestiti e il coltello rinvenuti nel suo domicilio sono risultati compatibili per colore e modello con quelli descritti. Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro; l’uomo, invece, dopo la sua identificazione e le procedure di rito, è stato arrestato con l’accusa di minaccia aggravata. Su disposizione del Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il 34enne è stato sottoposto alla misura precautelare degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida e del processo.