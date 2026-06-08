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Continua l’attività della Polizia locale per la prevenzione degli incidenti e la sicurezza sulle strade di Reggio Emilia, anche attraverso il contrasto alla guida in stato di ebbrezza.

Sono stati oltre 200 i mezzi fermati in diversi punti della città dalle pattuglie in servizio e gli automobilisti controllati per verificarne le condizioni di guida durante lo scorso week end. Nella notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno quattro le patenti ritirate; gli agenti hanno inoltre sanzionato un neopatentato al volante con un tasso alcolemico superiore allo zero e hanno confiscato l’auto di un uomo alla guida di un mezzo non assicurato.

Le quattro persone, tre uomini e una donna, trovate alla guida con un tasso alcolemico superiore allo 0.8 grammi per litro, sono state deferite all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. In questo caso le violazioni prevedono anche la sanzione accessoria del ritiro e sospensione della patente con decurtazione di dieci punti.

Solo un verbale amministrativo, invece, al giovane che aveva un tasso alcolemico inferiore allo 0,5: avendo conseguito la patente da meno di tre anni avrebbe dovuto rispettare la prescrizione di guidare con un tasso alcolemico pari a zero. In questi casi il Codice della strada non prevede il ritiro della patente ma una decurtazione di cinque punti che vengono poi raddoppiati perché neopatentato.

Infine, un’auto fermata durante i controlli e risultata priva di copertura assicurativa è stata sottoposta a sequestro ai fini della confisca. Il conducente, che ora rischia la revoca della patente con un provvedimento della Prefettura, era già stato sorpreso pochi mesi prima al volante dello stesso mezzo, anche allora non assicurato. Oltre all’immediata alienazione del mezzo gli agenti hanno sanzionato l’uomo con un verbale da 1.984 euro. I controlli stradali proseguiranno per tutta l’estate, con particolare attenzione all’aspetto di prevenzione degli incidenti per garantire a tutti gli utenti una maggior sicurezza durante la circolazione sulle strade.