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Nell’ambito del programma di Modena Capitale Italiana del Volontariato 2026, giovedì 11 giugno 2026 dalle ore 10 alle 14 presso l’Auditorium Marco Biagi di Modena (Largo Marco Biagi 10), si svolgerà il convegno nazionale “Volontariato è Salute!”, promosso da CSVnet, in collaborazione con Csv Terre Estensi e Futuro prossimo, per approfondire il contributo del volontariato organizzato e dei Centri di servizio per il volontariato nella costruzione del benessere delle comunità, con il sostegno di Generali Italia S.p.A.

L’iniziativa nasce da un percorso di confronto e formazione sviluppato nella rete dei Csv sul rapporto tra salute, welfare territoriale e partecipazione civica. Al centro della giornata ci sarà una riflessione su come i bisogni delle persone oggi richiedano risposte sempre più vicine alla vita quotidiana delle comunità, capaci di affiancare i servizi sanitari attraverso relazioni, prossimità, ascolto e inclusione sociale.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali di Francesca Maletti, vicesindaco e assessora alle Politiche sociali del Comune di Modena, Alberto Caldana, presidente di Csv Terre Estensi e Chiara Tommasini, presidente di CSVnet.

Dopo l’introduzione del direttore di CSVnet Alessandro Seminati, interverranno Erika Capasso – Delegata Anci Emilia-Romagna e Chiara Di Girolamo, epidemiologa e medica di salute pubblica, con un approfondimento dedicato al legame tra condizioni di vita, disuguaglianze sociali e salute delle persone.

Una parte significativa dell’incontro sarà dedicata alle esperienze del volontariato attivo in ambito sanitario e sociale, con le testimonianze di AVO – Associazione Volontari Ospedalieri, AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, Croce Rossa Italiana e di alcune realtà del territorio modenese come Amici del Cuore e Porta Aperta Modena.

I lavori saranno coordinati da Paola Capoleva e Filippo Viganò, consiglieri di CSVnet.

Il programma prevede inoltre l’esibizione di “Ologramma musica per l’inclusione”, diretto da Roberta Frison.

La giornata si concluderà con una tavola rotonda – coordinata da Francesco D’Angella di Studio APS – dedicata alle collaborazioni tra istituzioni, servizi pubblici, volontariato e Terzo settore per costruire risposte più vicine ai bisogni delle persone e delle comunità. Interverranno Chiara Tommasini, Massimo Zucchini direttore attività socio sanitarie AUSL Modena, Carlo Beraldo, consigliere di “Prima la comunità” e Niccolò Mancini, coordinatore consulta volontariato del Forum Terzo Settore.