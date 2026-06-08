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Da Imola (Bo) a Misano (Rn), passando per Faenza (Ra) e Rimini. Quattro appuntamenti di punta del motociclismo italiano che porteranno sul territorio alcune delle gare più attese della stagione sportiva.

Si rafforza l’alleanza tra l’Emilia-Romagna e il mondo delle due ruote grazie alla nuova partnership triennale sottoscritta con la Federazione motociclistica italiana, la 14^ Federazione sportiva nazionale a entrare nella rete di collaborazioni attivate dalla Regione.

La nuova intesa, valida per il triennio 2026-2028, prevede azioni condivise di promozione e sostegno a quattro grandi eventi del calendario federale, con l’obiettivo di consolidare la presenza in Emilia-Romagna di alcuni appuntamenti simbolo del calendario motociclistico nazionale.

Primo risultato concreto della partnership è stato il ‘Round Emilia-Romagna’ del Campionato Italiano Velocità, andato in scena all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola (Bo) nel primo fine settimana di giugno. Una titolazione che segna l’avvio della collaborazione tra Regione e Fmi e conferma il ruolo dell’Emilia-Romagna tra i principali palcoscenici internazionali del motociclismo.

Il calendario proseguirà poi con la ‘Night Race’ del Campionato Italiano Motocross Prestige MX1-MX2, prevista l’11 luglio a Faenza, con la ‘Racing Night’ del Campionato Italiano Velocità, in programma al Misano World Circuit (Rn) il 25 e 26 luglio e con la Moto d’Oro, il tradizionale evento con cui la Federazione motociclistica italiana celebra i protagonisti dell’annata sportiva, in programma a dicembre al Teatro Galli di Rimini.

La nuova collaborazione è stata presentata oggi dall’assessora regionale a Sport e Turismo, Roberta Frisoni, e dal presidente della Federazione motociclistica italiana, Giovanni Copioli.

“Con questa nuova partnership- sottolinea l’assessora Frisoni- proseguiamo nel percorso che ha reso l’Emilia-Romagna una delle realtà più dinamiche e riconosciute nel panorama sportivo nazionale. La Federazione motociclistica italiana rappresenta un interlocutore strategico per una regione che ospita alcuni dei più importanti impianti motoristici del Paese e che ha fatto della Motor Valley e dello sport due asset fondamentali della propria promozione territoriale. Gli eventi previsti dall’accordo richiamano atleti, addetti ai lavori e appassionati da tutta Italia, contribuendo a valorizzare le nostre eccellenze e generando dinamiche positive per il sistema turistico, economico e commerciale delle comunità che li ospitano. È motivo di orgoglio, inoltre, che sempre più Federazioni sportive nazionali scelgano la nostra regione per i loro eventi di punta. Un risultato che premia il lavoro svolto in questi anni e conferma la capacità dell’Emilia-Romagna di trasformare lo sport in una leva di sviluppo, attrattività e opportunità per i territori”.

“La firma di questo Protocollo d’intesa con la Regione Emilia-Romagna – commenta il presidente di Fmi Copioli- rappresenta un momento istituzionale di alto profilo per la Federazione motociclistica italiana. In questa terra sono nati e continuano a nascere campioni straordinari e aziende conosciute in tutto il mondo, ma soprattutto è un territorio mosso dalla passione quotidiana e pulsante di migliaia di tesserati e centinaia di Moto club. Il merito di questa sinergia va soprattutto a istituzioni lungimiranti che sanno davvero valorizzare le due ruote, riconoscendole come un volano di sviluppo sportivo, turistico ed economico. Ringrazio in particolare l’assessora al Turismo, al Commercio e allo Sport della Regione, Roberta Frisoni: con questa proficua collaborazione, l’Emilia-Romagna si conferma teatro di grandi manifestazioni, offrendo agli appassionati eventi unici e di alto livello. Parlo di appuntamenti imperdibili come il recente round del CIV a Imola e la suggestiva Racing Night, sempre dell’Italiano Velocità, a Misano, così come dell’emozionante e adrenalinica Night Race di Motocross a Faenza e della Moto d’Oro Fmi a Rimini. Eventi che si inseriscono in un ricco calendario che ogni anno rende questa Regione uno dei punti di riferimento per tutta l’Italia motociclistica e non solo”.