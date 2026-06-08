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A Fiorano Modenese ritorna “Evviva l’estate”, il programma dell’estate per bambini, ragazzi e famiglie, con tanti appuntamenti in calendario: dai giochi, ai laboratori, dal teatro alle letture, a cominciare da martedì 9 giugno e fino al 29 luglio.

La rassegna è realizzata dal Comune, in collaborazione con il Centro per le Famiglie dell’Unione, le associazioni Librarsi, Gruppo Babele Oratorio, Quelli del ’29 e Quinta Parete, si svolge in diversi luoghi del territorio e comprende Ludoteca Estate, Corti-letti, Estate al Centro per le Famiglie, Incanti di stelle e Aria Aperta Teatro Festival Kids.

Ogni martedì, dal 9 giugno al 7 luglio, per bambini e ragazzi dai 6/7 ai 14 anni (occorre avere frequentato al 1° elementare), c’è la “Ludoteca Estate”, presso il parco XXV aprile in via Santa Caterina. Le animatrici della ludoteca comunale proporranno laboratori creativi e attività di gioco con ad ingresso libero e gratuito, dalle 16.30 alle 18.30. In caso di maltempo le attività si svolgeranno presso il BLA in via Silvio Pellico 9. Mercoledì 15 luglio grande festa finale con i ragazzi di Free power e Summer school dell’oratorio parrocchiale e il Centro per le Famiglie.

Ritornano anche le serate “Corti-letti”: letture ad alta voce prima della nanna per bambini dai 3 ai 6 anni e le loro famiglie, a cura dei volontari dell’associazione Librarsi, a partire da mercoledì 1o giugno, presso il Centro per le Famiglie di Villa Cuoghi, alle ore 20.45. Le letture proseguono poi mercoledì 17 giugno, sempre alle 20.45, nel cortiletto della scuola materna Coccapani; quindi giovedì 2 luglio presso il cortiletto del BLA ed infine mercoledì 15 luglio di nuovo a Villa Cuoghi. L’accesso è libero; ai partecipanti si chiede di portare da casa quanto necessario per sedersi sul prato. In caso di maltempo le letture sono annullate.

Tutti i mercoledì, dal 10 giugno all’8 luglio, presso la sede fioranese del Centro per le Famiglie a Villa Cuoghi, laboratori per famiglie con bambini dai 3 anni (di gioco e movimento, teatrali, di robotica e di burattini). L’accesso è gratuito, previa iscrizione alla mail centroperlefamiglie.fiorano@distrettoceramico.mo.it (info 0536 940920).

Da fine giugno il teatro estivo per famiglie arriva nel parco di Villa Pace, con tre divertenti spettacoli di “Incanti di stelle”, proposti dall’associazione culturale Quelli del ’29, mercoledì 24 giugno, 1° luglio e 8 luglio alle 21. Tutti a ingresso gratuito.

Infine, sempre nel parco di Villa Pace, da metà luglio torna “Aria Aperta Teatro Festival Kids”, organizzato da Quinta Parete aps, che propone tre spettacoli per bambini e ragazzi, a partire da lunedì 13 luglio, alle 21.