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Nella mattinata del 29 maggio, il Liceo Artistico “Gaetano Chierici” ha vissuto una giornata sportiva di alto livello, animata da due iniziative d’Istituto unite dal fil rouge del calcio — o, per citare una famosa via di Ferrara, del “giuoco del pallone”.

Lo sport cantato da Pier Paolo Pasolini, Gianni Brera e Umberto Saba è diventato per il nostro liceo un momento di profonda riflessione e unione. La prima parte della mattinata si è svolta presso la Palestra Scaruffi con l’incontro dal titolo “Chi sa solo di calcio non sa nulla di calcio”. Ospite d’eccezione il calciatore reggiano Gabriele Piccinini, attualmente in forza al Pisa Sporting Club e con un passato nella massima serie. Il professionista ha condiviso con gli studenti la propria esperienza di vita e di sport.

Quello di Piccinini è stato un esempio prezioso per tutti i ragazzi presenti: la sua storia dimostra come il talento, da solo, non basti, ma siano la costanza, lo spirito di sacrificio e la determinazione quotidiana i veri motori per raggiungere grandi obiettivi, nello sport come nello studio e nella vita.

L’evento, parte del ciclo di conferenze promosso dalla Commissione Benessere, è stato organizzato dal professor Michelangelo Galasso (docente di Scienze Motorie, vecchia gloria della Reggiana negli anni Novanta e stimato allenatore di squadre giovanili), con la moderazione del professor Pascarella, maratoneta ed ex docente di Lettere del Chierici.

Gli studenti delle classi quinte hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con un atleta del territorio che, cresciuto proprio sui banchi di scuola della nostra provincia, è arrivato ai vertici del calcio italiano. Un percorso che dimostra concretamente come “un giocatore lo vedi dal coraggio, dall’altruismo e dalla fantasia”, per dirla con i versi di Francesco De Gregori.

La giornata è poi proseguita al campo sportivo San Prospero di via Salvador Allende, teatro della seconda edizione del Trofeo Chierici. Due rappresentative miste, allenate dai professori Ascari, Balzanetti e Rota e arbitrate dal professor Galasso, si sono affrontate sul terreno di gioco, onorando il fair play e regalando una prestazione di ottimo livello.

Il calcio, in fondo, è un’arte che unisce, e al Liceo Artistico “Gaetano Chierici” lo si è visto chiaramente.