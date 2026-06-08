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Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità, prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Carpi e delle Stazioni dipendenti, impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza urbana e nella prevenzione dei reati.

La sera del 5 giugno scorso, i Carabinieri della Stazione di San Felice sul Panaro hanno eseguito il “Provvedimento di esecuzione di pene concorrenti nei confronti di condannato in stato di libertà e contestuale Ordine di esecuzione” emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena nei confronti di un 31enne di origine marocchina, domiciliato in Camposanto, condannato alla pena complessiva di 6 anni, 2 mesi e 27 giorni di reclusione, per reati contro il patrimonio commessi, tra il 2016 e il 2018, nelle province di Torino, Verona e Modena, nonché per reati in materia di sostanze stupefacenti perpetrati a Camposanto tra il 2019 e il 2021.

Dopo le formalità di rito, i Carabinieri hanno tradotto l’uomo presso la Casa Circondariale di Modena, per l’espiazione della pena.

L’intervento conferma la costante attenzione dell’Arma al territorio, la capacità di dare esecuzione con tempestività ai provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e il ruolo essenziale dei Carabinieri nel garantire sicurezza e legalità nelle comunità locali.