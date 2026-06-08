

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Mercoledì 10 giugno, la Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio ospiterà, dalle 9.15 alle 18, il convegno “Incontrarsi sul grande confine. I riti di passaggio dalla vita alla morte come spazio di dialogo tra culture e religioni”.

Il convegno si propone come un “luogo di incontro tra saperi, esperienze e tradizioni, per abitare insieme questo passaggio, dove il confine non è separazione, ma spazio in limine di attraversamento, una drammaturgia della soglia.

Incontrarsi sul grande confine nasce dall’esigenza di interrogare uno dei luoghi più universali e insieme più culturalmente differenziati dell’esperienza umana: la soglia del passaggio tra vita e morte. Non una linea di separazione, ma uno spazio di relazione. Non un limite, ma un attraversamento. Attraverso riti, tradizioni e pratiche culturali, le comunità danno forma a questa soglia, costruendo significati condivisi e distinti, elaborando il lutto e mantenendo un legame tra memoria e presente. In un tempo segnato da conflitti, migrazioni e profonde trasformazioni, questo confine diventa anche uno spazio politico e simbolico, in cui si ridefiniscono i diritti, le appartenenze e le possibilità di riconoscimento reciproco”.

Al convegno interverranno, oltra al sindaco Matteo Lepore per i saluti istituzionali, la Consigliera delegata per i diritti umani e il dialogo interreligioso e interculturale, Rita Monticelli.