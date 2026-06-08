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L’Amministrazione comunale di Concordia rivolge un caloroso benvenuto alla dottoressa Federica Leone, che da lunedì 8 giugno ha preso servizio come nuova pediatra di libera scelta presso la Casa della Comunità di Concordia.

L’arrivo della dottoressa Leone rappresenta una notizia importante per le famiglie del territorio e contribuisce a rafforzare ulteriormente i servizi sanitari presenti nella Casa della Comunità, confermandone il ruolo di punto di riferimento per la salute e il benessere dei cittadini.

L’Amministrazione desidera inoltre esprimere un sincero ringraziamento al dottor Giuseppe Costa per la professionalità e la dedizione con cui ha svolto il proprio servizio negli anni, accompagnando con attenzione e umanità la crescita di generazioni di bambini e bambine della nostra comunità. Al dottor Costa vanno i migliori auguri per il meritato pensionamento.

Un ringraziamento viene rivolto anche all’ASL di Modena per aver assicurato la continuità della presenza di un pediatra di libera scelta a Concordia, assicurando così un servizio essenziale per le famiglie del territorio e contribuendo ad arricchire ulteriormente l’offerta sanitaria della Casa della Comunità.

L’Amministrazione invita inoltre le famiglie assistite dal dottor Giuseppe Costa a procedere quanto prima con la scelta del nuovo pediatra di libera scelta. L’operazione può essere effettuata comodamente online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico, accedendo ai servizi dedicati con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS, oppure seguendo le modalità indicate sul sito dell’AUSL di Modena.

«Siamo molto soddisfatti dell’arrivo della dottoressa Federica Leone presso la Casa della Comunità di Concordia. Garantire la presenza di un pediatra di libera scelta sul nostro territorio era una priorità per l’Amministrazione, perché significa offrire un servizio fondamentale alle famiglie e ai bambini della nostra comunità. Ringraziamo l’ASL per la collaborazione dimostrata. Allo stesso tempo desideriamo esprimere la nostra gratitudine al dottor Giuseppe Costa per il prezioso lavoro svolto in tanti anni di servizio, sempre con professionalità e grande attenzione verso i più piccoli. Alla dottoressa Leone rivolgiamo un caloroso benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro», dichiara la Sindaca Marika Menozzi.

Alla dottoressa Federica Leone giungano i migliori auguri di buon lavoro e di una proficua collaborazione al servizio della comunità concordiese e dell’Area Nord.