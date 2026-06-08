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Esito positivo per l’open day “Salute e prevenzione” organizzato sabato 6 giugno da Avis Medolla con la possibilità aperta a tutta la cittadinanza di effettuare screening gratuiti di sangue, cuore e tiroide. Nelle cinque ore della mattinata, 37 persone si sono sottoposte agli esami di ️glicemia, emoglobina e prova pressione, all’ elettrocardiogramma con refertazione immediata e visita cardiologica a cura della cardiologa dott.ssa Silvia Zanella, infine all’ecografia alla tiroide eseguita dal direttore sanitario dott. Giovanni Razzaboni.

Fra di loro, sette persone hanno effettuato l’iscrizione per diventare nuovi donatori di sangue e plasma. L’iniziativa rientra nei Progetti Salute che da diversi anni Avis Medolla promuove a favore dei propri donatori con visite specialistiche e campagne di screening gratuiti, oltre a quelli già previsti per la donazione di sangue. In questa occasione l’invito agli screening è stato esteso a famiglie, amici dei donatori e a tutti i cittadini, per promuovere la cultura della prevenzione e far conoscere il messaggio associativo. L’ open day di sabato mattina si inserisce nel calendario di eventi per il 60° di Avis Medolla e rientra nel programma 2026 di Modena Capitale Italiana del Volontariato. Per effettuare gli screening la sede Avis di Medolla ringrazia per la disponibilità e la competenza i due specialisti medici Zanella e Razzaboni, le infermiere Monica e Sandra, i 13 volontarie e volontari che si sono adoperati per l’ accoglienza e lo svolgimento di tutte le operazioni e preannuncia che, visto il buon esito e le numerose richieste, l’esperienza verrà ripetuta nel corso di quest’anno.