

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Un fine settimana di musica e festa presso la RCF Arena di Reggio Emilia, sede del festival musicale “Elrow Town”, si è trasformato in un pomeriggio di tensione a causa di un episodio di rapina. I Carabinieri della Stazione di Reggio Emilia Santa Croce hanno arrestato un giovane colto in flagranza con l‘accusa di rapina impropria.

L’uomo, ventitreenne residente a Milano, si è reso protagonista di un furto ai danni di un altro spettatore: strappata una catenina d’oro dal collo della vittima, ha tentato di fuggire utilizzando violenza fisica. Tuttavia, il tempestivo intervento degli addetti alla sicurezza del festival ha impedito la sua fuga, permettendo alle Squadre di Supporto Operativo (SOS) dei Carabinieri di intervenire prontamente.

L’incidente è avvenuto sabato sera, all’interno dell‘area del concerto. Approfittando dell’enorme folla e del clima festoso, il giovane si è avvicinato alla vittima e, con un rapido gesto, è riuscito a impossessarsi della collana. Accortosi subito del furto, lo spettatore ha cercato di reagire, ma il ladro, determinato a garantirsi la fuga, non ha esitato a usare la forza. Gli operatori della sicurezza, dislocati strategicamente all’interno della struttura, sono però riusciti a bloccarlo prima che potesse dileguarsi tra il pubblico. In pochi minuti, sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i Carabinieri delle Squadre di Supporto Operativo, già impegnati a garantire l’ordine pubblico durante l’evento.

Il presunto responsabile è stato condotto alla caserma di via Adua per le formalità di rito e successivamente arrestato in virtù degli elementi raccolti a suo carico. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato trattenuto e messo a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, sotto la guida del Procuratore Calogero Gaetano Paci. Attualmente il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, con ulteriori accertamenti investigativi volti a chiarire i dettagli e a valutare eventuali responsabilità in vista del processo.

L’arrestato sarà sottoposto a giudizio con rito direttissimo nel corso della giornata, mentre le autorità continuano a monitorare attentamente le dinamiche legate al controllo dell’ordine pubblico in occasione di eventi di grande affluenza come quello in questione.