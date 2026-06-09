

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Ha preso il via oggi la 1000 Miglia, la leggendaria competizione per auto d’epoca definita da Enzo Ferrari come “la corsa più bella del mondo”, capace ogni anno di catalizzare l’attenzione di migliaia di appassionati e turisti da ogni angolo del pianeta. Nata nel 1927 come pura gara di velocità e successivamente reinventata, dopo una pausa tra il 1957 e il 1977, la manifestazione si presenta oggi come una prestigiosa gara di regolarità storica.

L’itinerario, fedele alla tradizione, prevede la partenza e l’arrivo nella città di Brescia, snodandosi lungo un percorso circolare che ricalca la distanza di circa mille miglia. Per questa quarantaquattresima rievocazione storica, sono oltre 400 i gioielli su quattro ruote pronti a sfidarsi in un viaggio unico attraverso paesaggi mozzafiato, borghi storici, valichi montani e siti riconosciuti patrimonio dell’umanità UNESCO. I cinque giorni di competizione agonistica e celebrazione della cultura motoristica si concluderanno sabato 13 giugno, coronando un’avventura che unisce la passione sportiva alla valorizzazione del territorio italiano.

Formigine si appresta a vivere un momento di grande emozione: domani, mercoledì 10 giugno, in occasione della seconda tappa sul tracciato Padova-Montecatini Terme, la carovana della 1000 Miglia transiterà nel cuore del centro storico cittadino per la seconda volta nella sua storia recente, dopo il passaggio del 2023. L’appuntamento è fissato a partire dalle ore 14 davanti al Castello, dove le vetture sosteranno per il tradizionale “timbro”. Lo spettacolo inizierà con il transito del prestigioso Ferrari Tribute, la sfilata di auto della Casa di Maranello che precede la gara ufficiale, per poi entrare nel vivo intorno alle 15.30 con l’arrivo dei modelli storici. L’evento è realizzato in collaborazione con ACI Modena.

Afferma l’Assessore al Turismo e al Coordinamento eventi Corrado Bizzini: “Accogliere i gioielli automobilistici della 1000 Miglia a Formigine è per noi un grandissimo orgoglio, oltre che un’importante vetrina. Il nostro Castello saprà offrire una cornice straordinaria per il controllo orario delle vetture che proprio da oggi attraversano l’Italia. Siamo certi che la comunità formiginese e non solo risponderà con entusiasmo a un evento che unisce la cultura dei motori alla bellezza del nostro patrimonio”.

Non sono previste modifiche sostanziali alla viabilità ordinaria. Per garantire la massima sicurezza e fluidità del traffico, la Polizia Locale di Formigine, supportata dai Volontari della Sicurezza, presidierà i punti di intersezione più sensibili, agevolando il passaggio della carovana. Non si escludono temporanei rallentamenti lungo le arterie interessate dal transito della corsa.